Ex-adjunto de Galamba volta à RTP depois de saída do Governo

Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba, voltou ao trabalho na RTP (Rádio e Televisão de Portugal) e vai reforçar a equipa de informação da RDP África. O ex-assessor foi demitido do Ministério das Infraestruturas depois da polémica sobre as notas pessoais da reunião entre a então CEO da TAP e os deputados socialistas, antes da realização de uma audição parlamentar.

O semanário Expresso avançou que Frederico Pinheiro voltou a trabalhar na rádio e televisão públicas, uma informação também confirmada pelo JN. O até agora assessor já tinha trabalhado como jornalista da Antena 1/RTP entre 2014 e 2017. O despacho da exoneração do ex-adjunto de Galamba ainda não foi publicado em Diário da República, mas produz efeitos a partir de 26 de abril (e inclusive), o dia em que Pinheiro levou um computador com informação classificada do edifício do ministério. Foi também nesta data, e segundo o ministro das Infraestruturas, que o ex-adjunto terá reagido com violência e agredido duas mulheres do gabinete de Galamba. Uma acusação que Frederico Pinheiro recusa.

Aos 37 anos, Frederico Pinheiro soma experiências em vários órgãos de comunicação social, como a agência Reuters, Renascença, Antena 1/RTP e semanário Sol. Foi investigador na Fundação Rosa Luxemburgo, entre 2012 e 2014, e trabalhou como assessor do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, entre 2013 e 2014. É licenciado em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tem um mestrado em Economia e Políticas Públicas, do ISCTE, e é doutorando em Economia Política pelo ISCTE, ISEG e Universidade de Coimbra.

Em 2019, quando Pedro Nuno Santos ascendeu a ministro das Infraestruturas e da Habitação, Frederico Pinheiro acompanhou-o como adjunto no seu gabinete. No XXIII Governo Constitucional, após as eleições legislativas de janeiro de 2022, manteve-se no cargo. Com a saída de Pedro Nuno Santos do Governo, na sequência da indemnização milionária da TAP a Alexandra Reis, foi nomeado adjunto do ministro das Infraestruturas João Galamba, a 18 de janeiro de 2023.

Frederico Pinheiro foi demitido do ministério das Infraestruturas depois de, segundo a versão do Governo, ter ocultado a existência de notas pessoais da reunião entre a então CEO da TAP e os deputados socialistas. O encontro realizou-se um dia antes de Christine Ourmières-Widener ser ouvida numa audição parlamentar sobre a indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis.

Frederico Pinheiro recusa esta versão dos acontecimentos e disse que mostrou disponibilidade, por várias vezes, para ceder as notas pessoais da polémica reunião à comissão de inquérito sobre a gestão da TAP.