Ex-deputado André Pardal com lista ao Conselho Nacional

O ex-deputado André Pardal vai encabeçar uma lista ao Conselho Nacional do PSD, subscrita pelo também ex-deputado Duarte Marques. "É uma lista com espírito construtivo", diz.

Ao contrário do congresso de Santa Maria da Feira, o ex-deputado Duarte Marques não vai liderar uma lista ao Conselho Nacional do partido. Mas vai subscrever uma, que vai ser entregue, este sábado, pelo advogado e ex-deputado André Pardal.

"É uma lista com espírito construtivo. Não é uma lista a favor ou contra. Visa enriquecer o debate no Conselho Nacional", afirmou, ao JN, André Pardal, à margem do 40º congresso do PSD, que decorre no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

A lista, que conta ainda com o vereador da Câmara de Setúbal, Paulo Calado, está a ser criada ainda com o intuito de agregar juventude e pessoas representativas de todo o país.

Quanto à situação do partido, André Pardal diz que tem "consciência" do estado do PSD mas está convicto de que o congresso, que termina este domingo, está a conseguir mostrar que "não está morto". "As expetativas estavam muito baixas. O PSD tem muitos problemas estruturais", admite André Pardal, convencido de que será possível ultrapassar todos os problemas.