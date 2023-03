Ex-dirigente Domingos Abrantes diz que PCP é e quer continuar a ser comunista

O militante e ex-dirigente do PCP Domingos Abrantes afirmou, sábado à noite, em Braga, que o partido "é e quer continuar a ser comunista, honrando a sua história, renovando o seu compromisso na luta de todos os dias e preparando-se para os desafios do futuro".

O histórico militante, que foi dirigente do PCP durante décadas, antifascista, preso político, protagonista da fuga da prisão de Caxias em 1961, deputado na Assembleia da República em várias legislaturas, e membro do Conselho de Estado entre 2016 e 2022, participou num jantar organizado pela Comissão Concelhia de Braga, comemorativo do 12º aniversário do PCP.

"O PCP assinala 102 anos de luta como um partido que se orgulha do seu percurso, como um partido necessário, indispensável e insubstituível, na luta contra as injustiças e desigualdades, contra a exploração. Um partido ao serviço do povo e da pátria, que luta pela democracia e o socialismo", afirmou, citado pela Organização Distrital dos comunistas.

Meio século contra a ditadura

Domingos Abrantes realçou que "o PCP é um partido que conta na sua história com quase meio século de luta contra o fascismo agindo ininterruptamente com dedicação e empenho revolucionário, apesar das perseguições, prisões, torturas, assassinatos". Segundo o histórico militante, é o único partido "que não capitulou, não cedeu, nem renunciou à luta".

E, prosseguindo, disse: "Foi o único que se entregou com audácia na procura e construção dos caminhos da liberdade, apontando a via do levantamento nacional para o derrube da ditadura e que deu um contributo inigualável no exaltante processo da Revolução de Abril e para as suas múltiplas conquistas e valores que este representou e representa. Um partido que esteve e está na frente da luta, contra a política de direita e em defesa do regime democrático consagrado" na Constituição da República.

"São 102 anos de luta nos quais não houve avanço ou conquista dos trabalhadores e do povo português que não tivesse a iniciativa, a luta e a intervenção dos comunistas", salientou Domingos Abrantes.

Cem participantes

Com mais de 100 participantes, este jantar comemorativo "contribuiu para reafirmar o compromisso do PCP de intervenção por uma política alternativa, por soluções para o aumento do custo de vida, contra a especulação dos preços, pelo aumento dos salários e reformas, pelo direito à habitação, em defesa da paz e da solidariedade entre os povos", disse o partido.

Antes de Domingos Abrantes, usaram da palavra Vítor Rodrigues, membro da Direção Regional de Braga e da Comissão Concelhia de Braga, e Damião Pereira, da Juventude Comunista Portuguesa.