Ex-inspetor geral da ASAE ganha Liga de Bombeiros

António Nunes foi este sábado eleito presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. A lista A venceu com 416 votos contra 249 votos da lista B, encabeçada por António Carvalho.

O antigo presidente e inspetor-geral da ASAE venceu as eleições que se disputaram este sábado, no Congresso da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), em Santarém.

Na sessão de encerramento do encontro, António Nunes disse que "vai começar uma nova jornada" e acrescentou que gostaria que o encontro tivesse sido realizado no Norte do país.

Algo que o ainda presidente em funções, Jaime Marta Soares, referiu ser possível já na tomada de posse do sucessor. A atual presidência cessa funções a 8 de janeiro de 2022.