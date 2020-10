Ex-ministro da Saúde diz que não houve plano para atacar segunda vaga

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 16:59 Facebook

Luís Filipe Pereira, antigo ministro da Saúde de dois Governos do PSD, criticou o Governo pela falta de um "plano global" para lidar com a segunda vaga da pandemia. O ex-governante considerou também que a resposta do Executivo não se pode ficar pela responsabilização individual dos portugueses.

"Tudo aponta" para que o Governo não tenha preparado bem a chegada da segunda vaga, afirmou Luís Filipe Pereira esta segunda-feira, à saída de uma audiência com o presidente da República, em Belém. "Não se vê que tenha havido um plano global, coerente, completo e que mobilizasse novos recursos", acrescentou.

O antigo ministro dos Governos de Durão Barroso e Pedro Santana Lopes, em funções entre 2002 e 2005, considerou que a situação atual é "bastante mais grave do que aquela que enfrentámos no início" da pandemia. Como tal, vincou a necessidade de "envolver todos os recursos do país" nesse combate.

Segundo Luís Filipe Pereira, o atual Executivo está a colocar em demasia a tónica na responsabilidade individual dos cidadãos. "Ter uma atitude de que 'isto não está a correr bem porque são as pessoas que se portam mal' é uma leitura ultra-simplificada", afirmou.

Já há "situações-limite" nos internamentos

Luís Filipe Pereira criticou também aquilo a que chamou "exemplos contraditórios" que têm vindo a ser dados pelo Governo. Na sua opinião, não se compreende que os grupos em restaurantes estejam limitados a cinco pessoas mas que, ao mesmo tempo, sejam permitidas aglomerações noutros locais.

O antigo governante referiu ainda que já existem algumas "situações-limite" a nível de ocupação de camas de internamento em vários hospitais. No caso dos cuidados intensivos a situação ainda não é tão preocupante, mas "estamos a caminho" do mesmo cenário, considerou.

Luís Filipe Pereira disse concordar com uma testagem "massificada", mas sublinhou a importância da identificação das cadeias de transmissão do vírus "num espaço muito reduzido de tempo".

O presidente da República tem ainda marcadas, para esta segunda-feira, audiências com os ex-ministros da Saúde Ana Jorge, dos dois Governos Sócrates, e Fernando Leal da Costa, do segundo Executivo de Passos Coelho.