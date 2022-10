Ex-padre de Vila Real diz-se vítima de vingança da mãe da filha

Eduardo Pinto Hoje às 08:09, atualizado às 08:28 Facebook

Mulher pretende afastá-lo da criança porque teme que seja vítima de "abusos sexuais", tal como ela afirma ter sido quando tinha 12 anos.

O ex-padre Heitor Antunes disse, ao JN, que não quer alimentar polémicas sobre o processo de regulação do poder parental que está a ser dirimido em tribunal com a mulher com quem teve uma filha, quando ainda era sacerdote em Vila Real. A mulher é a mesma que o acusa de abusos sexuais quando esta tinha 12 anos, mas que depois manteve com ele uma relação amorosa que durou quase uma década, fruto da qual nasceu uma menina quando aquela tinha 23 anos.