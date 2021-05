Ex-presidente da SPMS defende telesaúde obrigatória para certos grupos

Enzo Santos Hoje às 18:56 Facebook

O ex-presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Henrique Martins, defendeu esta segunda-feira num webinar sobre "o papel da Telessaúde", a implementação de programas de telessaúde obrigatória para certos grupos de doentes. Mas diz que "há falta de tudo" em Portugal para desenvolver este modelo de cuidados.

Para o professor Henrique Martins, pouco valem "estatísticas impressionantes com dezenas de telefonemas" O importante é "fazer a diferença" com recurso à telessaúde, diz. "Falta coragem para determinar que há certos subgrupos de doentes que devem, obrigatoriamente, ter certo tipo de tele cuidados. Esta é, para mim, a grande falta. É mudarmos de um pode, para um deve", asseverou Henrique Martins.

O ex-presidente dos SPMS assinalou a importância da telessaúde, pois "antecipa inúmeras situações", e afirmou que não é a carência de tecnologia que explica a falta de maiores avanços na telessaúde em Portugal. "Já não há falta de tecnologia", ao contrário de há 10 e 15 anos, disse, os equipamentos que a saúde dispõe atualmente são muito robustos.

O que é necessário?

"Sou um defensor que o SNS deve ter produtos próprios, quer tecnológicos quer inovação de processos. Mas isso não significa que não os possa ter em parceria", disse. Henrique Martins exorta ao SNS e estabelecimentos de saúde privados a questionarem-se sobre a implementação de sistemas de telessaúde: "quais são as etapas que podemos mudar para teleconferência?".

Falta também indústria e autossuficiência para se avançar na telessaúde e produzir aparelhos de saúde que permitam a monitorização à distância, assinalou. É necessário uma "silicon valey da telesaúde, é só querer", defendeu.

Para colocar o sistema em prática de forma bem sucedida, o professor aponta a necessidade de mudanças. Na dimensão constitucional relembra que "há um direito à saúde. É preciso pegar na lei de bases e descascar o direito à telessaúde". E na dimensão operacional, deve-se conversar com quem está no terreno e trocar impressões entre os profissionais de saúde. Há que ensinar os profissionais de saúde a operar com estes sistemas, defendeu.

"Os médicos, enfermeiros, têm o dever deontológico de se atualizar", devem procurar aprender, "é isso que devem fazer os profissionais de saúde, se são profissionais", acrescentou.

Tutela deve contratualizar

Teresa Magalhães, professora na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, também presente no webinar, defendeu que é necessária uma vertente de contratualização consagrada nos contratos de saúde celebrados entre os hospitais e a tutela.

Para a professora, "a telessaúde é complementar e uma resposta evidente para a prestação e para poder chegar aos doentes". De acordo com Teresa Magalhães, atualmente a telessaúde monitoriza doentes com insuficiência cardíaca, doentes com enfarte agudo do miocárdio e doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica.

Dulce Brito, cardiologista no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, defende uma implementação deliberada destes sistemas. "Não é preciso nomear nenhuma comissão e demorar 10 anos", os sistemas têm de ser pensados consoante as necessidades dos doentes e de cada região, defendeu.

Exige disciplina do doente

"A tele-monitorização exige também uma consciencialização do doente, pois exige uma disciplina do doente, autoavaliar-se todos os dias, para ser possível produzir dados". "É um mecanismo não invasivo", disse, mas, ainda assim, Dulce Brito dá conta que, em vários países, os doentes deixam de cumprir com o que devem fazer diariamente. Os dados colocados nas plataformas ou enviados aos profissionais de saúde são cruciais para garantir que os programas de tele-monitorização, "extremamente útil em certos grupos de doentes", não falham.

"Só este fim de semana recebi 16 telefonemas de doentes", referiu Dulce Brito, defendendo que é necessário que se averigue como é feita a gestão logística do fluxo de dados de cada doente. "Imaginem o que é recebermos dados de milhões de pessoas". O sistema deve ser bem pensado, disse, "se não corremos o risco de investir em vão e não ter resultados bons para os doentes".