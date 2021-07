Exame de História com perguntas de escolha múltipla "confusas"

Sandra Freitas Hoje às 16:40 Facebook

As perguntas de escolha múltipla no exame de História A "eram confusas" e foram o principal problema relatado pelos alunos que, esta quarta-feira de manhã, realizaram a prova que dá acesso a alguns cursos do Ensino Superior.

"A escolha múltipla tinha ratoeiras, com opções de resposta muito semelhantes", afirmou João Pereira, à saída da Escola Secundária Alberto Sampaio, em Braga.

Aluna da mesma escola, Inês Silva concordou que "havia perguntas de escolha múltipla confusas". "Sou aluna de 18 valores a História e não estou confiante numa boa nota. Os exames dos últimos anos foram muito mais fáceis", referiu a estudante, que precisa da prova de História ou Geografia para entrar no curso de Arqueologia.

Houve quem criticasse, também, as cotações, como Ana Azevedo e Diana Neto, que entendem que as questões de desenvolvimento "deveriam valer mais do que as de escolha múltipla". "E havia 10 itens obrigatórios, muito mais do que no ano passado", lamentaram.