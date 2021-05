Exames com perguntas opcionais podem manter-se no futuro

Alexandra Inácio Hoje às 00:01 Facebook

O modelo de exames, aplicado no ano passado e este por causa da pandemia, com um grupo de perguntas opcionais em que só contam para a nota as melhores classificadas pode manter-se nos próximos anos, acredita Luís Pereira dos Santos, presidente do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), entidade responsável pela produção das provas nacionais.

Este ano, os exames do Secundário vão ter mais itens obrigatórios. Foi uma das lições aprendidas durante a pandemia, assumiu Luís Pereira dos Santos. À frente do IAVE há cerca de dois anos, defendeu em entrevista ao JN que concorda com a revisão dos critérios que compõem a média de candidatura ao Ensino Superior, como a redução do peso da prova de ingresso (50% na maioria dos casos) mas discorda da alteração do regime de acesso. E quanto à possibilidade de este ano os alunos puderem fazer melhorias de nota, por decisão do Parlamento, alerta que vai ser preciso um plano de contingência porque as provas já foram impressas.relativamente a todo o percurso escolar dos alunos. O Básico também prepara os alunos para o Secundário. Não se pode ver o sistema educativo de forma fragmentada. Está construído de forma contínua, pretende-se que haja ligação entre os vários ciclos para os alunos irem progredindo no seu percurso académico. O secundário tem de preparar alunos para tudo o que queiram fazer na vida. Preparar alunos para os exames não tem mal, o problema é se os estão a preparar bem ou não. E preparar bem para exames é usar todas as estratégias para que percebam melhor os conceitos, se aprenderem bem o currículo fazem bem as provas.

A percentagem de escolas com média negativa desceu de 20% para 1,6%. Deve-se às alterações na avaliação externa?