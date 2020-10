Exames do Secundário voltam a ter perguntas opcionais

Alexandra Inácio Hoje às 13:10 Facebook

Os exames nacionais do Secundário vão voltar a ter perguntas obrigatórias e opcionais. O modelo vai ser estendido este ano às provas nacionais do 9.º ano. As provas de aferição do 2.º, 5.º e 8.º anos estão de regresso.

Vai voltar a ser um ano letivo atípico por causa da pandemia. Num momento em que o número de turmas em ensino à distância aumenta devido a casos de covid-19 e consequente situações de isolamento profilático, o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) anunciou o regresso das aferições e que os exames do Secundário e do 9.º terão as mesmas regras criadas para as provas do 11.º e 12.º em julho.

De acordo com as informações divulgadas pelo IAVE na sua página tanto os exames do Secundário como as provas do 9.º (Português e Matemática) terão um conjunto de perguntas obrigatórias e outras opcionais. As primeiras contam todas para a classificação final, quanto às restantes, os alunos podem responder a todas mas só contarão para a nota as melhores.

No documento, o IAVE dá um exemplo: "Numa prova composta por 20 itens, 14 itens poderão ser obrigatoriamente contabilizados para a classificação final; dos 6 itens restantes, todos poderão ser respondidos pelos alunos, mas apenas serão considerados para a classificação final da prova os 3 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação relativamente à cotação total do item".

Tal como no ano passado, o número de questões opcionais será definido de acordo com as especificidades de cada prova. As perguntas obrigatórias devem incidir, por exemplo, sublinha o IAVE "em competências e conhecimentos desenvolvidos e consolidados ao longo do percurso escolar".

No ano letivo anterior, recorde-se, este modelo fez disparar as médias dos exames e consequentemente de acesso ao Ensino Superior, quase duplicando o número das notas mais altas (19 e 20).

As provas de aferição que não contam para a nota final do aluno devem realizar-se este ano nas disciplinas de Português, Matemática, Educação Artística e Educação Física pelos alunos do 2.º ano, de Inglês e Português pelos do 5.º e de Inglês e Matemática pelos do 8.º ano.

As provas de Educação Artística e Física do 2.º ano estão agendadas entre 3 e 11 de maio. As restantes aferições entre 4 e 18 de junho.

A primeira fase das provas nacionais do 9.º está marcada para 17 a 25 de junho. E a primeira fase dos exames do Secundário entre 17 e 28 de junho.