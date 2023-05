Exames e provas de aferição levam alunos e professores à escola em feriados

JN Hoje às 08:59 Facebook

Alunos e professores vão ser chamados às escolas, para provas de aferição e exames nacionais, em dias de feriados municipais.

Corre o país de Norte a Sul, do Litoral ao Interior. Professores e alunos vão ser chamados a provas de aferição e exames nacionais em dias de feriados municipais, nos meses de junho e julho.

Segundo o "Diário de Notícias", que faz este levantamento, o Exame Nacional de Matemática do 9.º ano, a 16 de junho, coincide com feriados municipais em Espinho e Olhão, enquanto Geografia A e História da Cultura e das Artes, dia 20, calha em dia de feriado municipal no Corvo, Açores, e Ourém. Ainda no mesmo mês, o Exame Nacional de História A e Espanhol realiza-se em dia de festa em Vila Pouca de Aguiar (dia 22), enquanto as provas de Matemática, MAC e Latim afetam as celebrações no Barreiro, no dia 28.

Ainda de acordo com o DN, a segunda fase dos exames nacionais de Matemática, MAC e Filosofia, a 24 de julho, calham em dia de feriado municipal em Condeixa-a-Nova e Pedrógão Grande. No dia seguinte, seis municípios são afetados pelas provas de Biologia, História, Geometria Descritiva, Desenho A (Cantanhede, Celorico de Basto, Mira, Mondim de Basto, Ovar e Santiago do Cacém). Dia 26, em Loures, o feriado é afetado pelas provas de Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Mandarim.

Fonte oficial do ministério explicou ao DN que "devido ao prazo estabelecido para a realização das provas e exames não é possível compatibilizar com todos os feriados municipais do país".

Filinto Lima, presidente da direção da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), disse ao DN que "há muitas questões laborais para resolver" com esta sobreposição entre provas e feriados. "Entendo as dificuldades de encontrar datas, mas não entendo como vai poder ser realizado", disse.