Exames nacionais para 151 mil alunos: diretores decidem lotação

Alexandra Inácio Hoje às 07:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Governo mantém recomendação para que escolas usem espaços amplos. Há dirigentes "preocupados" com a vigilância por causa dos professores em isolamento.

A primeira fase de exames arranca hoje: as provas mantêm o modelo do ano passado, mas vão ter mais perguntas obrigatórias e os alunos podem fazer melhorias de nota. O Governo manteve as regras, como o uso obrigatório de máscara e o uso de álcool-gel.

As normas do Júri Nacional de Exames (JNE) enviadas às escolas voltam a recomendar o recurso "a espaços amplos, como pavilhões, auditórios, refeitórios ou salas de convívio" para a realização das provas. Os critérios de distribuição dos alunos são definidos por cada diretor. Há diretores a impor um limite máximo de 12 alunos por sala, quem alerte para o rebentar das "bolhas" e quem esteja preocupado com a vigilância por causa do número de professores em isolamento.