Excesso de álcool mata cada vez mais condutores

Maioria dos automobilistas que morre na estrada está sóbria, mas os que beberam fizeram-no sem moderação: tinham uma taxa-crime de álcool. Polícia com maior fiscalização, mas o reforço é feito de dia. As infrações são normalmente à noite.

O consumo excessivo de álcool volta a ganhar peso na sinistralidade rodoviária. Dos 284 condutores autopsiados pela Medicina Legal, no ano passado, 105 tinham bebido mais do que o permitido por lei. E, desses, 79% estavam acima do limite a partir do qual conduzir é um crime - uma linha que se tem agravado de ano para ano.

Até 2014, o álcool perdeu influência na sinistralidade mortal, porque a crise retirou carros da estrada, justifica Manuel João Ramos, da Associação dos Cidadãos Automobilizados. A partir de 2014, todavia, o álcool reganhou peso na sinistralidade.