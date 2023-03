Execução do PRR é uma "corrida contra o relógio", diz Marcelo

O presidente da República insistiu, esta sexta-feira, no fim de uma visita a vários projetos apoiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que a execução destes fundos é "uma corrida contra o relógio. Há um prazo, que termina no final de 2026. Pode ser que haja prolongamento ou não, depende da Comissão Europeia, mas não devemos contar com isso".

Marcelo Rebelo de Sousa falava em Mangualde, onde, na companhia do primeiro-ministro, António Costa, visitou as instalações da Stellantis. A empresa anunciou que vai começar a produzir veículos comerciais elétricos na fábrica de Mangualde já a partir de 2025, sendo a primeira em Portugal a produzir veículos elétricos a bateria. E é, para Marcelo, um "exemplo de estar à frente" no futuro.

Os fundos, explicou o presidente da República em seguida, visam "apoiar agendas mobilizadoras de futuro" como esta, mas também, "acelerar a resolução dos problemas sociais de quem ficou para trás".

"Não é possível fazer todo ao mesmo tempo, ao mesmo ritmo e da mesma forma, mas fazer o máximo possível nestas duas frentes", acrescentou, insistindo que a "ideia" presente ao longo de toda a visita foi a de que "o tempo é limitado. Vamos cumprir os prazos, vamos acelerar o que se puder acelerar".

O primeiro-ministro assegurou que" até agora temos estado a cumprir". "Temos boas razões para confiar que cada meta e cada marco vão sendo cumpridos. Todos sabemos que há um cronómetro que está a contar e que os projetos do PRR têm de estar concluídos até 31 de dezembro de 2026, que é quase já depois de amanhã, por isso temos de manter este ritmo", disse.

Portugal, acrescentou António Costa, "é o 5.º país que está mais avançado dos 27 [da União europeia] na execução" do PRR.

"Poder transformador"

O programa começou de manhã, na Universidade de Aveiro (UA), onde os governantes foram conhecer projetos na área do 5G e da mobilidade sustentável, desenvolvidos pelos Consórcios de Inovação da Rede Nacional de Test Beds - infraestruturas e equipamentos que garantem condições para testar novos produtos e serviços.

Prosseguiu depois com visitas às obras do Centro Multivalências da Associação Social Cultural Recreativa e Desportiva de Vinhal, em Tondela, e do Bairro da Cadeia, em Viseu, terminando na Stellantis, em Mangualde.

António Costa considera que estes projetos são uma "pequena amostra do que é o potencial transformador para a economia portuguesa do PRR".