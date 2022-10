Exército ainda não tem resposta para caso nos Comandos

Um mês após o episódio que levou à hospitalização de seis militares que frequentavam o 138.º curso de Comandos e à transplantação hepática de um deles, ainda não há respostas e prossegue o processo de averiguações, instaurado para apurar as causas do incidente, ocorrido a 7 de setembro.

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, disse, no passado dia 20, esperar ter conclusões nas duas semanas seguintes, mas tal não se verificou. Questionado pelo JN, o Exército esclarece que, "neste momento, encontram-se ainda a decorrer um processo de averiguações e uma inspeção técnica extraordinária, cujas conclusões estão a ser apuradas com a possível celeridade e a máxima precisão".

Só "após a respetiva conclusão desses processos, será possível apurar qual ou quais os fatores que provocaram os acontecimentos ocorridos no curso de Comandos e, subsequentemente, se é imperativo aplicar novos procedimentos e/ou alterações às atividades que constituem o elenco formativo do curso". O curso mantém-se suspenso, como indicam as relações públicas daquele ramo das Forças Armadas. O militar transplantado, de cerca de 20 anos, teve alta na sexta-feira do Hospital Curry Cabral.