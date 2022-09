Exército instaura processo a militares que tomaram banho em panelas

Um vídeo a circular nas redes sociais, nos últimos dias, mostra militares do Regimento de Comandos a tomar banho em grandes panelas usadas para confecionar refeições, no que aparenta ser uma cozinha militar. O caso motivou a instauração de um processo disciplinar pelo Exército, que considera tratar-se de uma violação da "dignidade e dos deveres militares".

"O assunto chegou, há três dias, ao conhecimento da hierarquia do Regimento de Comandos, onde terá ocorrido a situação filmada. Foi imediatamente instaurado um processo disciplinar sobre os alegados responsáveis pelos atos em causa", explica fonte oficial do Exército ao JN.

No entanto, não foi possível saber quantos militares estarão envolvidos no sucedido, sendo que nas imagens são identificadas duas pessoas. O Exército responde que "o apuramento cabal de todas as circunstâncias e dos militares envolvidos" será feito no âmbito do processo disciplinar.

De acordo com a mesma fonte, os militares visados "incorrem nas penas disciplinares previstas no âmbito do Regulamento de Disciplina Militar", que podem ir desde a repreensão até à suspensão do serviço.

Em resposta ao JN, o Exército diz repudiar "veementemente atos desta natureza", que "não são representativos" da instituição militar e "constituem comportamentos desviantes e excecionais".

O ramo das Forças Armadas Portuguesas reitera que os responsáveis serão "objeto da competente e atempada ação disciplinar".