Exigir um acordo escrito a seguir às eleições? "Isso é absurdo", diz Marcelo

O presidente da República recusou, esta sexta-feira, a exigência de um acordo escrito após as legislativas de 30 de janeiro, recordando que essa "não é a regra" na democracia portuguesa.

"Vi algo publicado sobre a minha exigência de um acordo escrito a seguir às eleições. Isso é absurdo, antes mesmo de o povo escolher, o presidente estar a pronunciar-se sobre aquilo que ele deve escolher", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa, à saída do 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, em Albufeira.

"Sabe-se que, em circunstâncias anteriores, não foi exigido acordo escrito. É um cenário que antecipa a expressão da vontade do povo e representaria uma mudança na orientação do presidente da República", acrescentou, recordando que, na democracia portuguesa, "houve apenas um caso" dessa exigência presidencial. "Não se pode dizer que uma situação específica corresponda à prática da democracia portuguesa", concluiu.

Já questionado em relação à polémica de não ter sido informado do envolvimento de militares numa investigação judicial sobre tráfico de diamantes, ouro e droga, Marcelo Rebelo de Sousa preferiu não adiantar mais comentários. "Eu descrevi o que se passou. Na primeira intervenção fiz, inclusivamente, uma antecipação. Tinha dito que, provavelmente, a razão pela qual não soube foi por estar em curso uma investigação judicial. Ideia que confirmei a seguir", explicou. "Não me sinto em condições de intervir sobre essa matéria. Nunca me pronuncio sobre processos judiciais em curso", frisou.

De recordar que o juiz de instrução Carlos Alexandre decidiu aplicar a medida de coação mais gravosa - prisão preventiva - a dois dos 11 arguidos detidos no âmbito da Operação Miríade.

A Polícia Judiciária (PJ) executou, a 8 de novembro, 100 mandados de busca e fez 11 detenções, incluindo militares, um advogado, um agente da PSP e um guarda da GNR, num inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

Em causa está a investigação a uma rede criminosa com ligações internacionais que "se dedica a obter proveitos ilícitos através de contrabando de diamantes e ouro, tráfico de estupefacientes, contrafação e passagem de moeda falsa, acessos ilegítimos e burlas informáticas", com vista ao branqueamento de capitais.