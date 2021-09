exijoforadacaixa: Deco apela às marcas que reduzam embalagens

Rui Abreu Hoje às 14:45 Facebook

A Deco Proteste lançou uma nova campanha de sensibilização em que convida os portugueses a denunciar exemplos de produtos que estão duplamente embalados e cujas segundas embalagens seriam dispensáveis.

O objetivo é a Deco trabalhar junto das marcas a otimização do embalo. Para tal, criou uma página da ação #exijoforadacaixa onde as imagens podem ser partilhadas.

A organização da defesa do consumidor fez um exercício e adquiriu um cabaz com produtos das principais categorias compradas pelos portugueses e concluiu que se todas as famílias o comprassem pelo menos uma vez, seriam 1050 toneladas de embalagens desnecessárias - lixo que equivale ao peso de 175 elefantes.

A Deco Proteste apresenta alguns exemplos de produtos cujo sobre embalamento é desnecessário, como os desodorizantes, iogurtes, conservas ou pasta de dentes e revla que 86% das embalagens são em papel e cartão.

Segundo Elsa Agante, "team leader" de energia e sustentabilidade da Deco Proteste, citada em comunicado, é possível "reduzir os impactos ambientais associados aos produtos que compramos, se trabalharmos junto das marcas para que estas abandonem esta prática, e com o Governo para que o regule. Será também importante relembrar as marcas que as embalagens excessivamente grandes, que apenas servem para questões de marketing, devem ser abandonadas porque aumentam o impacto ambiental dos produtos".

O abandono do sobre embalamento desnecessário dos produtos pode também, segundo a organização, ter um contributo na diminuição do custo do produto para o consumidor final.

"Existem muitos produtos em que as segundas embalagens são completamente desnecessárias porque na verdade não são essenciais ao nível da preservação ou proteção dos produtos e exigem o consumo de mais recursos naturais e de energia na produção, transporte e distribuição, acabando por serem descartados, muitas vezes, mal chegamos a casa", garante Elsa Agante.

A Deco Proteste apresenta dez soluções para "mudar o mercado" tais como: "sempre que possível, eliminar o embalamento de frutas frescas e vegetais frescos, contribuindo para a redução dos resíduos e do desperdício", "eliminar a utilização de embalagens secundárias em produtos em que não há qualquer valor acrescentado", "banir progressivamente as embalagens que recorram ao uso de diferentes tipos de materiais".