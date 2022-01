Explicações à distância ajudam crianças do Douro

Eduardo Pinto Hoje às 13:06 Facebook

Projeto da Associação Bagos d'Ouro contribui para diminuir dificuldades no estudo e o abandono escolar precoce. São 40 as duplas que têm interação na região.

"Olá Gonçalo, consegues ouvir-me?", pergunta Rita Gonçalves, emoldurada numa pequena janela que se abre no ecrã do computador de Gonçalo Barradas. "Sim, perfeitamente", responde a criança de 12 anos. "Tiveste alguma dificuldade para fazer o texto pedido na escola?", torna ela. "Sim, apenas com algumas coisinhas, mas já está feito", assume ele. Ambos formam uma das 40 duplas do "Enreda-te Digital 2.0" da Associação Bagos d"Ouro.

Este projeto é uma evolução do que já existia antes da pandemia e um imperativo do ensino à distância a que os confinamentos obrigaram. "O nosso objetivo era encontrar uma figura de referência, um voluntário ou um tutor, alguém que pudesse estar uma vez por semana com as nossas crianças e jovens", recorda Mafalda Ferrão, coordenadora social da associação que apoia menores com necessidades diversas em seis concelhos da região do Douro. Só que com o vírus da covid-19 à solta e sem barreiras, "foi preciso passar o projeto para o digital".