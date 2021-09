Exportações no setor têxtil começam a retomar níveis pré-pandemia

Marisa Silva Hoje às 18:08 Facebook

Quase meia centena de empresas da indústria têxtil participam, a partir desta terça-feira, na Première Vision Paris, uma das feiras de referência do setor que junta "as melhores empresas de todo o mundo". Conquistar novos clientes e dar a conhecer as novas tendências são dois dos principais objetivos, numa altura em que as exportações começam a recuperar os níveis pré-pandemia.

De acordo com Mário Jorge Machado, presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), até julho deste ano, as exportações globais do setor cresceram 0,2% face a 2019. Feitas as contas, segundo a ATP, o valor acumulado para os primeiros sete meses deste ano ascende a 3.191 milhões de euros.

"Tivemos quebras elevadas com a pandemia. No ano passado, o setor acabou com uma quebra das exportações na ordem dos 12%", recordou Mário Jorge Machado, frisando que, olhando para os subsetores, "há grandes assimetrias".

O subsetor que mais tem crescido é o têxtil-lar. Até porque, devido aos confinamentos, as pessoas começaram a apostar no conforto do lar. Em contrapartida, o que menos recuperou da pandemia é o subsetor do vestuário em tecido que, no primeiro semestre deste ano, registou uma quebra de 13% face a 2019. "As pessoas, como ficaram mais em casa, compraram menos fatos, camisas, saia, casacos", explicou Mário Jorge Machado.

O certame contará quarta-feira com a presença do secretário de Estado da Economia, João Correia Neves. A fechar, na quinta-feira, a feira receberá a visita do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias. O evento decorre ainda em formato online e contará com mais de 900 expositores, com destaque para as novidades nas áreas dos tecidos e malhas.