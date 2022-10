Morreu o jornalista Mário Barros

JN Hoje às 19:08 Facebook

Faleceu, aos 51 anos, o jornalista Mário Barros, que trabalhou no "Jornal de Notícias" e no Público.

Mário Barros iniciou-se no jornalismo no extinto "O Comércio do Porto" e chegou ainda "menino" ao "Jornal de Notícias", em 1994 (tinha 23 anos), recrutado na Escola Superior de Jornalismo do Porto para colaborar na secção do Desporto. E desde o primeiro momento a todos cativou, com a sua simpatia e a qualidade da sua escrita.

Em 1995, Mário Barros fez as malas e rumou ao Público, onde ao longo de mais de uma década (até 2006) confirmou ser um jornalista de corpo inteiro - trabalhou no Desporto, no Local, na Economia e na Política - e brindou-nos com belos textos.

Durante vários anos trocou o jornalismo pela assessoria de comunicação, o que o levou a colaborar, entre outros, com o escritório de advogados José Pedro Aguiar-Branco & Associados, com a Ordem dos Nutricionistas e com a Liga Portugal. Pelo meio, foi produtor de conteúdos e também experimentou a hotelaria, quando vestiu a pele de emigrante e se mudou para Inglaterra.

Mas uma vez jornalista, para sempre jornalista. E depois de estar ligado à Golo FM, a primeira rádio de Desporto, voltou ao Público em 2020, para colaborar no podcast "Vozes de Gaia", um projeto de promoção da literacia mediática. Escreveu também no caderno P3 daquele diário. Até que, aos 51 anos, a doença o levou, privando-nos do seu sorriso amigo e da sua voz, que podíamos escutar no "Pó de Castro", no YouTube.

À família de Mário Barros, os sentimentos do JN nesta hora de dor. O velório realiza-se esta quarta-feira, a partir das 18 horas, na igreja de Novelas, em Penafiel. O funeral realiza-se amanhã, também em Novelas, pelas 16 horas. Até sempre, Mário Barros.