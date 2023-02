Falhas persistem no reconhecimento de aprendizagens feitas no estrangeiro

Os estudantes do ensino secundário são os que têm mais dificuldade em ver reconhecidos os resultados escolares que obtiveram no estrangeiro, segundo um relatório divulgado esta quinta-feira pela Comissão Europeia. De forma geral, todos os 27 países da União Europeia têm dado continuidade ao trabalho já iniciado com vista ao reconhecimento automático e mútuo das qualificações do ensino superior, secundário e da formação profissional, mas é possível melhorar.

No ensino secundário, existem problemas como o facto de o reconhecimento de qualificações e resultados obtidos durante períodos de aprendizagem no estrangeiro "variar consideravelmente de um país para outro". E os que desejam estudar no estrangeiro durante períodos mais longo ou frequentar o ensino superior "não dispõem de informações nem de certezas quanto ao reconhecimento das suas qualificações e competências".

A Comissão Europeia apresentou esta quinta-feira um relatório que avalia os progressos dos 27 Estados-Membros no reconhecimento automático e mútuo das qualificações do ensino superior, do ensino secundário e da formação profissional, bem como dos períodos de aprendizagem no estrangeiro. Este balanço foi feito com o contributo de várias partes, como os ministérios nacionais, institutos para as avaliações, centros nacionais de informação sobre reconhecimento académico e instituições de ensino. Nos inquéritos participaram 950 pessoas.