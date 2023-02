Falta de alimentos no cabaz compensada com 30 euros por pessoa

As famílias beneficiárias do programa operacional de apoio às pessoas mais carenciadas vão receber 30 euros por cada elemento do agregado, este mês e em março. A medida é justificada pelo Governo com o facto de existirem "constrangimentos e atrasos nas entregas dos produtos que constituem o cabaz alimentar". Este mês, traz apenas cinco alimentos dos 21 previstos.

Na portaria 45-A/2023, de 10 de fevereiro, o Governo explica que os concursos públicos para fornecer os produtos "por vezes, ficam desertos". Em consequência disso, tem-se verificado uma redução no número de alimentos que compõem o cabaz. Em janeiro, tinham 12 e este mês são só cinco.



As dificuldades são atribuídas ao "contexto do mercado" e à "situação socioeconómica internacional", agravados pelos impactos causados pela guerra na Ucrânia. Face ao aumento do custo de vista, "torna-se, assim, imperioso conceber apoio financeiro de caráter complementar, excecional e temporário aos destinatários finais do programa que beneficiem de cabazes alimentares".