Falta de ambulâncias "obrigou" médico da VMER de Faro a recorrer a viatura particular

JN/Agências Hoje às 00:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A falta de ambulâncias, desta vez em Faro, foi denunciada pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), por levar o médico de intervenção pré-hospitalar (VMER) a acompanhar o doente no carro conduzido pela mulher.

"Faltam ambulâncias em todo o lado, em especial em Lisboa e no Algarve, mas o insólito, desta vez, é o médico ter ido num carro conduzido por um familiar. Se o fez é porque era situação urgente. Mas se, durante o transporte o doente tivesse uma paragem cardíaca, não há condições [como numa ambulância] para a reanimação", disse à Lusa o presidente do STEPH, Rui Lázaro.

A ocorrência aconteceu cerca das 18:00, tendo-se deslocado para o local apenas a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), com um médico que, perante o facto de "não haver ambulâncias disponíveis, assumiu o transporte no carro do próprio paciente, conduzido pela mulher.

PUB

"Infelizmente, poderá ser um cenário [o da falta de ambulâncias] que se poderá verificar mais vezes", estimou, salientando "a coragem" do médico da VMER ao "assumir o risco do transporte".