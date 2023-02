Falta de camas para idosos atira preços para os 1500 euros

As 100 mil camas existentes no país não respondem às necessidades da população envelhecida e dependente.

A escassez de camas em residências seniores em Portugal está a contribuir para os elevados preços, que oscilam geralmente entre os 1000 e os 1500 euros, revela um estudo da Via Senior/BA&N Research Unit, que faz um retrato da realidade nacional.

"Há muita procura, pouca oferta, taxas de ocupação de quase 100% e isso leva a um aumento dos preços", explica Nuno Saraiva de Ponto, diretor-geral da Via Senior, empresa que criou uma plataforma que reúne todo o alojamento sénior do país para ajudar as famílias a encontrarem o tipo de instalações que mais se adequa às necessidades dos seus idosos. "Se o número de camas disponíveis aumentasse, seria possível descer os preços em algumas categorias", assegura, ressalvando que há outros fatores que pesam no preço, como a necessidade de cuidados médicos para utentes mais dependentes.