Falta de dinheiro leva autarcas a rejeitar mudanças

Dúvidas sobre financiamento reduzem adesão a novas competências. Governo garante dar meios necessários.

Num ponto, todos concordam: a descentralização do Estado para as autarquias é positiva e permitirá prestar um melhor serviço aos cidadãos. Mas, no processo de transferência de competências, a concordância acaba aqui. De um lado, acusa-se o Governo de querer fazer "um negócio" com as autarquias. Do outro, afirma-se que as contas devem ser feitas de forma global e que, no global, os orçamentos das autarquias estão a engrossar.

Na mira de todos está a data de 1 de janeiro de 2021, a partir da qual todos os municípios terão que aceitar todas as competências. No final de dezembro do ano passado, a aceitação de competências era pouco superior a 50%.