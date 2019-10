Falta de funcionários, escolas degradadas e obras atrasadas

Ana Trocado Marques, Rosária Gonçalves e Salomão Rodrigues Hoje às 13:28 Facebook

Encarregados de educação revoltados com situação de escolas em Gaia, na Feira e na Póvoa de Varzim. Pais ameaçam fechar EB 2, 3 de Vila d'Este.

Serviços encerrados ou a meio gás por falta de funcionários, instalações com problemas que afetam as atividades letivas e obras de requalificação com prazos a derrapar, enquanto os alunos têm aulas em contentores. Em Vila Nova de Gaia, em Santa Maria da Feira e na Póvoa de Varzim, há mais três exemplos de escolas cujo funcionamento está longe de ser o ideal, para desespero dos encarregados de educação.

Gaia