Falta de medicamentos obriga Infarmed a travar exportações

Decisões do Infarmed visam evitar ruturas de fármacos. Distribuidores defendem alternativa.

O Infarmed proibiu a exportação de quase 1,4 milhões de embalagens de medicamentos em 2021, para evitar que faltassem aos doentes portugueses. Ainda assim, 1785 apresentações de fármacos (incluindo diferentes dosagens e tamanhos) estiveram em rutura, das quais 285 sem alternativas terapêuticas ou com alternativas limitadas. Os distribuidores por grosso de medicamentos dizem que as atuais restrições não são suficientes para resolver as faltas e propõem uma alternativa, que está a ser analisada pelo regulador.

No ano passado, foram notificadas 7233 intenções de exportação de medicamentos constantes da Lista de Notificação Prévia, das quais 44% foram proibidas (3152), referiu o Infarmed em resposta ao JN. "Estas intenções representavam um total de 3 015 970 embalagens, das quais foram proibidas 46% (1 392 324)", acrescentou, citando o relatório anual da gestão da disponibilidade de medicamentos de 2021.