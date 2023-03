Falta de médicos encrava unidades de saúde do setor social

Não há profissionais para integrar o modelo de USF-C que ministro queria para resolver falhas na região de Lisboa.

As unidades de saúde familiar (USF) de modelo C, geridas pelo setor social ou cooperativo, não deverão avançar porque não há especialistas em medicina geral e familiar fora do SNS disponíveis para contratar. A escassez é tal, que está também a limitar o crescimento de projetos das misericórdias para aumentar a resposta na área dos cuidados primários em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), onde há mais de um milhão de pessoas sem médico.

A regulamentação do modelo de USF-C foi defendida, no final de 2022, pelo ministro da Saúde como uma das soluções a equacionar para resolver temporariamente a falta de médicos de família em LVT. A ideia foi contestada pelo Bloco de Esquerda, que acusou o ministro de querer privatizar os cuidados primários. Porém, na última audição da Comissão de Saúde, percebeu-se que a ideia, afinal, não tem pernas para andar.