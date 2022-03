Falta de meios nos centros de saúde deixa idosos fora de serviços digitais

Sara Gerivaz Hoje às 08:09 Facebook

A pandemia acelerou o recurso à digitalização, mas há centros de saúde com uma câmara para oito médicos. A ANAFRE negoceia com o Governo para dotar as mais de três mil freguesias de equipamentos informáticos.

Se a transição digital já era um caminho inevitável, a pandemia veio acelerar o processo e obrigar a população, incluindo os mais velhos, a mergulhar definitivamente no online. Inseguros e com competências tecnológicas débeis, grande parte dos idosos precisa de apoio para acompanhar o ritmo, mas faltam meios. A maioria dos centros de saúde não tem equipamentos que permitam a realização de teleconsultas e há unidades só com uma câmara para partilhar com todos os médicos. Os cuidados primários e as freguesias apelam ao reforço urgente destes instrumentos.