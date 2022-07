Falta de professores deve-se a baixas médicas em quase 90% dos casos

Marisa Silva Hoje às 12:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro da Educação afirmou, esta quarta-feira, que 87,5% dos casos de carência de professores nas escolas deveu-se a absentismo por baixa médica. João Costa disse ainda que Portugal não tem uma "carência generalizada" de docentes.

"O sistema educativo português, ao contrário do que acontece em vários outros países, ainda não enfrenta uma carência generalizada de profissionais. Ao longo do ano letivo, foram colocados cerca de 27 mil horários em substituições. Portanto, 27 mil profissionais disponíveis em diferentes momentos. As carências de professores, em 87,5% dos casos, deveram-se a absentismo por baixa médica", referiu João Costa, durante uma audição na comissão de Educação e Ciência.

De acordo com o governante, trata-se de "uma média apenas ligeiramente superior ao resto da administração publica". Ainda assim, o responsável João Costa admitiu que o problema tenderá a agravar-se devido às aposentações.