Falta mão de obra, mas há cada vez mais floresta limpa

Este ano, militares da GNR já encontram terrenos limpos quando vão sensibilizar os cidadãos. População queixa-se de falta de mãos para limpar.

É a terceira vez que a dupla da GNR Catarina Santos (cabo) e Luís Constantino (guarda-principal) vai, nos últimos 15 dias, à freguesia de Calde. O destino é Paraduça, uma aldeia com cerca de 200 habitantes, maioritariamente reformados, onde não há uma mercearia.

Para garantir a informação onde muitas vezes não chega, e com o objetivo de prevenir incêndios florestais, a GNR tem no terreno, desde 24 de fevereiro, a operação "Floresta Segura 2020", com várias equipas do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) que verificam o cumprimento da lei no que toca às faixas de gestão de combustível. A lei dá até 15 de março - próximo domingo - para que os terrenos estejam limpos.