Faltam 50 famílias para acolher alunos que vêm fazer intercâmbio

Guilherme Gonçalves Hoje às 18:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Há 90 estudantes estrangeiros que chegam a Portugal no início de setembro para estudar no ensino secundário, mas a Associação Intercultura-AFS Portugal (que dinamiza a iniciativa) alerta que ainda são precisas 50 famílias de acolhimento. Segundo informações do programa, já há famílias em vários pontos do país que se voluntariaram para receber em sua casa estes estudantes. No entanto, ainda não há alojamento garantido para todos estudantes de 27 países que escolheram Portugal este ano para estudar.

A associação admite que o período de verão dificulta o acesso às famílias e que as circunstâncias da guerra na Europa vieram aumentar o número de deslocados que também precisam de famílias de acolhimento.

Patrícia Ribeiro mora no Porto e já participou mais do que uma vez no programa: já recebeu quatro estudantes internacionais, todos de países diferentes. "Em termos gerais é uma experiência gratificante" e ajuda ao desenvolvimento tanto do aluno como da família, conta ao JN, salientando os ganhos " a nível emocional, cultural e de tolerância pelo próximo".