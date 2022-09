Faltam carteiros na Região Norte: "Cartas não chegam e sentimo-nos abandonados"

Sindicato denuncia falta de carteiros. CTT admite dificuldades na contratação. Em Ermesinde somam-se as queixas.

As críticas ao serviço postal dos CTT são transversais a todo o território. Uma das causas atribuída é a falta de pessoal. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios diz que há um défice de "mais de 200 carteiros na Região Norte", num número que é "desmentido" pelos CTT. Ainda segundo o sindicato, só no Grande Porto faltarão 58. Em Ermesinde, Valongo, uma das zonas mais populosas da Área Metropolitana, o tema está a afligir os moradores e será levado à próxima Assembleia de Freguesia.

"As cartas não chegam a tempo e sentimo-nos abandonados", lamenta Mário Coelho, morador na Rua do Calvário, prometendo expor o "problema" no órgão autárquico. Luís Ângelo, também morador na vizinhança, relata a situação vivida pelo "sogro, que tinha de comparecer numa Junta Médica numa sexta-feira e a carta só chegou na terça-feira seguinte".