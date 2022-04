Faltam centenas de nutricionistas no SNS

Ordem estima ser necessário contratar 700 profissionais para centros de saúde e duplicar recursos nos hospitais.

Há falta de nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e há médicos de família a não encaminharem doentes para consultas de nutrição devido à escassez de profissionais. Nos centros de saúde, onde estão alocados pouco mais de uma centena de nutricionistas, são necessários mais cerca de 700 para dar resposta às necessidades dos utentes. Trata-se de sete vezes mais profissionais do que os existentes. Também nos hospitais, há um défice de nutricionistas.

As contas foram feitas pela Ordem dos Nutricionistas e constam num estudo sobre a integração dos profissionais no SNS, cujos resultados serão apresentados hoje, no âmbito do Dia Mundial da Saúde.