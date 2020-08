Família de turistas no Algarve: "Achei que ia ser mais difícil, mas já é tudo automático"

Marisa Rodrigues Hoje às 10:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Família do Porto hesitou mas acabou por fazer férias na região e elogia medidas de segurança e higiene.

A viver "um dia de cada vez", as férias foram marcadas em cima da hora. Os relatos de amigos, que diziam que no Algarve o ambiente era "tranquilo" e "seguro", deram a Mafalda Perfeito o empurrão que faltava para deixar o Porto e rumar ao Sul com a família durante uma semana. E não se arrependem.

"Hesitámos bastante, até porque as notícias sobre o número de casos positivos não eram muito animadoras", diz a empresária. Mas "era preciso voltar à vida normal, ainda que com as condicionantes que a situação exige, sobretudo por causa dos miúdos". Mafalda, proprietária de um cabeleireiro, e o marido, Pedro, com lojas de comércio de calçado e vestuário, têm quatro filhos, de 10, 11, 14 e 24 anos.