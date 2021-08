Família do Porto retida na Grécia devido à covid-19 saiu do isolamento

Adriana Castro Hoje às 12:08 Facebook

Retidos na Grécia desde dia 31 de julho, Brenda Domingues, Jaime Reis e os filhos de sete e 11 anos, saíram esta manhã de sexta-feira do isolamento exigido pelo Governo grego devido a um teste rápido, com resultado positivo, do pai, à chegada ao aeroporto de Atenas, na Grécia.

A família esteve quatro dias em isolamento num hotel destinado para esse feito. Jaime Reis, de 45 anos, esteve num quarto isolado por suspeita de infeção à covid-19 e Brenda, de 38 anos, esteve com os filhos noutro quarto.

Após terem procurado uma casa onde pudessem cumprir o isolamento juntos e aproveitar um pouco das férias que lhes restavam, Jaime Reis fez um novo PCR antes de sair do hotel. A família instalou-se na passada quarta-feira, dia 4 de agosto, e o resultado negativo chegou esta manhã. Já um outro teste, a pedido de Jaime, realizado por um laboratório privado, tinha também dado negativo.

O destino da família era a ilha de Paros, onde iam passar dez dias, mas agora vão manter-se na casa que alugaram. "Até porque a Embaixada desaconselha viagens por causa dos incêndios", esclareceu Brenda.