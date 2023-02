Família "é um agente fundamental na nossa intervenção"

Joana Amorim Hoje às 07:16 Facebook

Na Casa Barão de Nova Sintra, 78% das crianças têm apoio especializado na área da saúde mental.

Com mais de 150 anos de história, pelo Colégio Barão de Nova Sintra, deixado em testamento pelo industrial José Joaquim Leite Guimarães à Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP), passaram crianças como o pintor portuense António Carneiro. Da missão educativa inicial, com a lei de proteção e promoção de jovens reconfigurou-se numa Casa de Acolhimento Residencial (CAR), acolhendo, hoje, 23 rapazes, entre os 9 e os 21 anos. Dos quais, 78% têm acompanhamento em especialidade de saúde mental.

"Quando têm estas medidas, estas crianças vêm de ambientes naturais de risco, sujeitas a negligência, a maus-tratos continuados. Com padrões persistentes de desafio, muito hostis, dificuldade em cumprir regras e humor irritável", explica a diretora técnica Catarina Simões. Das crianças que o Barão de Nova Sintra acolhe, "12 têm diagnósticos: cinco, perturbação de hiperatividade e défice de atenção; quatro, perturbação de oposição e desafio; quatro, sintomatologia ansiosa e depressiva; e quatro, défice cognitivo".