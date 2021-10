Família recebe indemnização 20 anos depois de acidente

António Orlando Hoje às 11:58 Facebook

Twitter

Partilhar

"Cansaço" leva filhos da vítima a aceitarem 50% do valor pedido inicialmente para pôr fim a litígio.

Terminou em acordo, com o pagamento de uma indemnização de 100 mil euros, o litígio judicial que envolvia uma seguradora, um médico do hospital da Misericórdia do Marco de Canaveses e a família de uma mulher que faleceu há 20 anos na sequência de um atropelamento.

Inconformada, a família de Maria do Carmo Mendes avançou para tribunal acusando o médico, José da Costa, da prática de um crime de homicídio por negligência. Julgado no Tribunal Judicial do Marco de Canaveses, o clínico foi absolvido pelo juiz "por se lhe terem levantado dúvidas quanto à determinação da causa de morte".