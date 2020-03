Famílias com pessoas infetadas devem usar dois sacos de lixo

JN/Agências Hoje às 19:00 Facebook

A ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro afirmou esta quarta-feira que as famílias com pessoas infetadas ou com suspeita de estarem infetadas com Covid-19 devem colocar o saco do lixo devidamente fechado dentro de um segundo saco.

A ERSUC, que recolhe o lixo em 36 municípios dos distritos de Coimbra, Aveiro e Leiria, recordou esta quarta-feira que os resíduos também podem ficar contaminados, apelando à população para cumprir "novas regras no manuseamento do lixo doméstico", refere a empresa, em comunicado enviado à agência Lusa.

Caso o núcleo familiar tenha uma pessoa infetada ou com suspeita, "os sacos do lixo devidamente fechados devem ser colocados dentro de um segundo saco, devidamente fechado, e este deve ser depositado no contentor de lixo comum".

Segundo a ERSUC, os resíduos devem ser colocados em sacos de lixo resistentes e descartáveis, com enchimento até dois terços da sua capacidade, pedindo para "não encher totalmente os sacos".

Ainda relativamente a casos de famílias com pessoas infetadas, a ERSUC apela para que os sacos sejam sempre colocados dentro do contentor e nunca no chão.

"Se estiver cheio, coloque no contentor mais próximo ou utilize quando estiver disponível", vincou.

Os trabalhadores da ERSUC "continuam todos os dias a contribuir para a limpeza das ruas, através da recolha seletiva, e a garantir o tratamento dos resíduos".

"A melhor forma de lhes agradecer é partilhar e cumprir estas regras e ser compreensivo para com as adaptações à recolha que o seu município e a ERSUC poderão ter de fazer", refere ainda a empresa, no comunicado.