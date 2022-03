Famílias da classe média/alta pediram ajuda à Cáritas 

Procura de auxílio aumentou na pandemia, tal como as doações e ações solidárias. Peditório na rua arranca este domingo.

Os pedidos de ajuda à Cáritas Portuguesa aumentaram com a pandemia. As necessidades de apoio para sobrevivência alastraram à classe média/alta, atingindo até quem antes apoiava a instituição com doações.

O número médio de atendimentos para apoio social de emergência passou de 100 mil para cerca de 120 mil. E a covid-19 provocou uma nova vaga de solicitações de mais perto de 20 mil pessoas. Com os efeitos da guerra na Ucrânia, este cenário tende a agravar-se.