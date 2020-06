Famílias dão vida ao zoo num ano sem visitas escolares

Marisa Silva Hoje às 14:02 Facebook

Espaços de Gaia e da Maia já reabriram e tentam recuperar da queda abrupta na receita das bilheteiras durante o estado de emergência.

O zoo de Santo Inácio ganhou nova vida desde a última visita de Francisco Martins. Na altura, não havia o panda vermelho, nem a savana africana. Tem 11 anos e o jardim zoológico de Gaia foi o primeiro que revisitou após o confinamento.

Acompanhado pelos avós, Cecília Coelho e Vítor Seixas, a máscara fez parte do passeio. No recinto, há dispensadores de álcool-gel para a desinfeção das mãos e um vasto espaço para cumprir o distanciamento social. O cenário é idêntico no zoo da Maia, onde foram criados circuitos independentes para a entrada e saída dos visitantes.