Famílias de acolhimento aguardam há quase um ano por legislação

Novo regime aprovado em setembro devia ter entrado em vigor em dezembro, mas falta portaria para ser efetivado. Subsídios pagos a "pais" ainda são feitos à luz da lei anterior. Tutela diz que novas dotações terão retroativos a 2019.

Faz em setembro um ano sobre a publicação do novo regime de acolhimento familiar. "Mas nada mudou até à data". O que significa que as famílias que se disponibilizam para acolher menores em risco continuam a receber o mesmo valor desde 2009 e a emitir um recibo pelo subsídio. O alerta é dado por Celina Cláudio, diretora da "Mundos de Vida", instituição que trabalha com esta medida de proteção destinada a crianças e jovens em risco e que substitui o seu internamento em instituições.

O decreto-lei entrou em vigor três meses depois (em dezembro) e continua sem aplicação, pois falta regulamentar uma portaria (sobre a seleção das famílias e as condições que vão reger as instituições), que deveria ter sido concluída nos 60 dias após a publicação do novo regime, explica a responsável ao JN. "Questionámos várias vezes a Segurança Social, sem resposta".