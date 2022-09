Famílias e empresas têm portal para comparar e escolher concelhos

Empresas e famílias têm numa só plataforma informação sobre condições, incentivos e apoios dos municípios, que lhes permite comparar diretamente os territórios e escolher onde querem investir ou viver. O portal T-INVEST, que já está ativo e é lançado oficialmente esta sexta-feira, desafia quem o visita a conhecer os concelhos com taxas mais baixas e as áreas de acolhimento empresarial com lotes disponíveis.

Enquadrada na estratégia para captar e fixar pessoas, bem como atrair investidores para diferentes territórios, esta plataforma pública reúne informação oficial que tem de ser fornecida pelos municípios e atualizada pelas comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR). Coordenado pelo Ministério da Coesão Territorial, este projeto conta com a parceria das cinco CCDR.

"Já tínhamos plataformas locais e regionais. Mas agora temos numa só plataforma toda a informação a nível nacional", destacou ao JN o secretário de Estado da Administração Local, Carlos Miguel, sublinhando que o objetivo é alargar o portal às regiões autónomas.