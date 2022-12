Famílias e médico criam associação para ajudar quem sofre de doença rara

Criam associação para apoiar quem sofre de mastocitose, doença rara pouco conhecida e que se confunde com cancro. Medicação é cara.

"Masto... O quê?" - Susana levou tempo a interiorizar o nome que passou a assombrar-lhe os dias e as noites. Não quis acreditar quando o dermatologista presumiu que o mais certo seria ter mastocitose, uma doença hematológica rara e pouco conhecida que tende a confundir-se com cancro. Em pânico, viu-se a braços com falta de informação e, ultrapassado o susto, resolveu juntar-se a um médico do Hospital de S. João e a outras famílias do distrito do Porto para criar uma associação que ajude os doentes.

"Tinha manchas na pele e fui a uma consulta de dermatologia. Quando me disseram que tenho uma doença rara, pensei: "estão a brincar comigo? Esta doença existe?" Nem decorei o nome; só as últimas letras: "ose"", recorda Susana Babo, que foi escolhida para presidir à Associação Portuguesa de Doentes com Mastocitose e Doenças Mastocitárias (APORMAST), constituída há cerca de um mês com o apoio científico do médico imunoalergologista Tiago Rama, que segue doentes com esta patologia no S. João.