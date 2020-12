Famílias fazem vários natais e quarentena antes de visitar avós

Carla Soares Hoje às 13:48 Facebook

Pandemia da covid-19 obriga a dividir festejos por etapas, com prioridade aos mais próximos e aos idosos. Pais recriam tradição para compensar filhos pelas restrições.

Em ano de pandemia, as famílias preparam vários natais, repartindo os festejos pelos mais próximos e por diferentes dias, com prioridade aos avós, especialmente atingidos pelo isolamento. Têm programadas quinzenas de quarentena voluntária para minimizar riscos e recriam tradições para os filhos não perderem a magia desta quadra.

Para as famílias numerosas, a criatividade é um imperativo numa altura em que todos procuram reinventar-se entre medidas de confinamento. Ana Valgode, advogada de 40 anos com três filhos e uma enteada, traçou com o marido o plano de festas. "Vamos estar com os nossos pais, os avós das crianças, em dias diferentes" para "não os misturar", explicou ao JN. A exceção é o irmão que vem de Inglaterra e fará "o isolamento necessário".