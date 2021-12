Famílias não aderem ao acolhimento de crianças institucionalizadas

Emília Monteiro Hoje às 13:29 Facebook

No Natal, mais famílias recebem crianças mais o número continua a ser residual. A pandemia teve impacto em 60% dos menores que vivem em instituições.

Dos quase sete mil crianças e jovens retirados às famílias e inseridos em instituições em 2020, apenas 202 foram recebidos, durante algum tempo, por famílias de acolhimento. O relatório de Caracterização Anual da Situação de Acolhimento das Crianças e Jovens (CASA 2020) é claro sobre a disponibilidade das famílias em receber crianças. No ano passado, dos 6706 menores que estavam em instituições de acolhimento, apenas 202 passaram pela casa de famílias que se dispuseram a receber crianças. Em 2019, foram 191 os menores que viveram temporariamente com famílias que não as suas.

"Não se percebe porque é que não há muito mais acolhimento em Portugal. Os números até vão contra a nossa tradição de acolher porque, de facto, quando se trata de receber crianças institucionalizadas, as famílias portuguesas não aderem", disse ao JN Nadine Santos, investigadora na Universidade do Minho e há sete anos família de acolhimento de uma menina.