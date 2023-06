Famílias recebem segundo pagamento do apoio de 90 euros na segunda-feira

A segunda de quatro tranches do Apoio Extraordinário às Famílias Vulneráveis será paga na próxima segunda-feira, dia 19 de junho. Trata-se de um cheque de 90 euros, que é pago trimestralmente por transferência bancária aos agregados com baixos rendimentos ou beneficiários de prestações sociais para fazer face ao aumento do custo de vida.

Na prática, são 30 euros por cada mês. O primeiro pagamento foi feito em abril. O segundo será feito na segunda-feira, confirmou o ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ao JN. Seguem-se mais duas transferências: em agosto e novembro.

Esta ajuda faz parte de um pacote de medidas para mitigar os efeitos da inflação, apresentado em março pelo Governo. Outra das medidas inscritas no plano é o reforço do abono de família. De acordo com o gabinete de Ana Mendes Godinho, o segundo pagamento do complemento de 45 euros referente ao segundo trimestre deste ano foi processado esta sexta-feira. Abrange, tal como o JN noticiou em abril, mais de um milhão de crianças e jovens que recebem abono de família até ao quarto escalão.

No total, em conjunto, o apoio extraordinário às famílias vulneráveis e o complemento extraordinário do abono de família representam um investimento de 580 milhões de euros. E permitirão que uma família vulnerável com dois filhos receba 720 euros em apoios ao longo deste ano. Serão 360 euros do apoio extraordinário mais 360 euros do reforço do abono.

Os pagamentos são feitos de forma faseada, num ritmo trimestral. A primeira tranche do apoio às famílias vulneráveis foi paga em abril. Há cerca de um milhão de beneficiários. A maioria - cerca de 550 mil agregados - recebe prestações sociais. Os restantes 450 mil são agregados com Tarifa Social de Energia, ou seja, pessoas com rendimentos anuais de cerca de seis mil euros.

O pagamento é feito via transferência bancária para todos os beneficiários que têm o IBAN atualizado na Segurança Social, mas o Parlamento quer alterar esta condição e, esta sexta-feira, aprovou na generalidade, com a abstenção do PS, os projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda que visam permitir o pagamento do apoio extraordinário para famílias vulneráveis também por vale correio. As iniciativas foram aprovadas na generalidade, ou seja, seguem ainda para o trabalho parlamentar na especialidade e só depois haverá a votação final global.