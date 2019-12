Famílias tinham há dez anos mais 175 euros para gastar no Natal

Erika Nunes e Pedro Araújo Hoje às 08:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Perda de poder de compra prolonga-se há uma década. Intenções de gastos no Natal duplicaram de valor, em grande parte alimentadas pelo crédito.

O rendimento médio mensal disponível das famílias, corrigido pela inflação, é atualmente 175 euros inferior ao de 2009. Embora muitos portugueses possam ter a sensação de que ganham mais, olhando para a sua folha salarial ou outros proventos, a verdade é que, se for tido em conta o natural aumento do custo de vida, o rendimento disponível dos agregados caiu de 2554 para 2379 euros no espaço de dez anos.

Precisamente em 2009, os portugueses estimavam despender cerca de 180 euros com compras específicas para a época do Natal, segundo a consultora Gfk, quando, este ano, segundo o Observador Cetelem, a despesa ascenderá aos 388 euros.

Ler mais na edição impressa ou na versão e-paper