Famílias vítimas de negligência "aliviadas" com expulsão de obstetra de Setúbal

Outros pais que foram vítimas da má prática clínica de Artur de Carvalho ponderam entrar com processos de indemnização.

As famílias de vários bebés que nasceram com mal formações não detetadas por Artur de Carvalho durante a gestação estão "aliviadas" com a decisão de expulsão do obstetra da Ordem dos Médicos na sequência da análise feita pelo Conselho Disciplinar da Zona Sul aos seus casos. Agora ponderam avançar com pedidos de indemnização junto dos tribunais.

Paulo Edson da Cunha, advogado das famílias que apresentaram queixa contra o médico após conhecerem o caso de Rodrigo pela comunicação social, refere que "a decisão de expulsão era a esperada por todos" e que "ponderam entrar com processos de indemnização cíveis contra o médico junto dos tribunais", tal como fez a família de Rodrigo, cuja gravidez o médico acompanhou, sem detetar as malformações com que nasceu em outubro de 2019, sem rosto e sem parte do crânio.